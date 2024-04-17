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Белорусский завод «Белджи» продал автомобилей на миллиард долларов в России

«Белджи» в 2023 году продали в России машин на миллиард долларов.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, что белорусский завод «Белджи» продал автомобилей на один миллиард долларов в России в 2023 году. Подробности рассказал посол Беларуси в России Дмитрий Крутой во время совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко, которое было посвящено промышленности, пишет БелТА.

По его словам, Министерство промышленности оказалось в Беларуси экспортером номер один в Россию.

— Шесть миллиардов долларов.

Он добавил, что за 2023 года Минпром смог обойти Министерство сельского хозяйства и продовольствия с продуктами питания, заметив, что это четверть белорусского экспорта. Крутой уточнил, что в системе Министерства промышленности по экспорту в Россию выделяется так называемая большая шестерка, доля которой составляет примерно 4,5 миллиарда долларов.

— Миллиард «Белджи» — легковые автомобили, БМЗ и «БелАЗ» по $900 млн, МТЗ и МАЗ суммарно $1 млрд и «Горизонт» — полмиллиарда.

Он акцентировал внимание на том, что за два года рост экспорта составил ровно в два раза.

экономика