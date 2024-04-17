Белорусский завод «Белджи» продал автомобилей на миллиард долларов в России

Он добавил, что за 2023 года Минпром смог обойти Министерство сельского хозяйства и продовольствия с продуктами питания, заметив, что это четверть белорусского экспорта. Крутой уточнил, что в системе Министерства промышленности по экспорту в Россию выделяется так называемая большая шестерка, доля которой составляет примерно 4,5 миллиарда долларов.