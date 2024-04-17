Второй по размеру водный спортцентр в Новосибирске возобновил работу после реконструкции

После реконструкции бассейн СКА стал вторым крупным водным спортивным центром в регионе (первый — бассейн «Нептун» на улице Богдана Хмельницкого в Новосибирске). СКА фактически отстроили заново. От предыдущего здания оставили только часть фундамента. В новом бассейне соорудили большую водную чашу с восемью дорожками по 50 метров. При необходимости ее трансформируют в 16 дорожек по 25 метров, устанавливая по центру передвижной мост. В бассейне также оборудовали места для зрителей на время проведения соревнований, просторные раздевалки с душевыми и саунами, а также тренажерный зал. Кстати, в СКА уже провели первые юношеские областные соревнования «Кубок Золотого кольца».
Бассейн открыт не только для соревнований, но и для посетителей. Он работает ежедневно с семи утра до десяти вечера. Стоимость разового посещения для взрослого составляет 400 рублей. Для детей — 280 рублей. Для пенсионеров — 350. Льготникам требуется справка от медика о допуске к занятиям.
«Здесь собрано самое лучшее, что может быть сегодня для пловцов. И просто любители поплавать, и сами спортсмены поймут, насколько комфортно здесь тренироваться», — отмечает министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.