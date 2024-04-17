В Хабаровском крае обновят фасады многоквартирников

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в 2023 году на эти работы было направлено около 110 миллионов рублей, на которые обновили фасады 31 дома. Согласно последним данным, в этом году закончен ремонт фасадов в шести домах, ведутся работы по 26 домам.
Как выполняется ремонт, прокомментировали в краевом минЖКХ. Процесс также контролируют представители общественного совета при министерстве и сотрудники фонда капремонта Хабаровского края. Вместе с ними в приемке работ участвуют представители подрядной и управляющей организаций.
Один из объектов капремонта находится по улице Саратовской. Здесь обновили фасад дома № 3, который был построен в 1990 году. Работы по ремонту фасада здесь выполнены на 70 процентов. Завершить их намерены в мае 2024 года. Работы оценены почти в 12 миллионов рублей. Деньги на работы накапливаются за счет взносов на капремонт, которые оплачивают сами собственники.