Какие страны СНГ самые коррумпированные?

Среди преданных суду причастных к коррупции служащих больше всего насчитывалось служащих акиматов и их структурных подразделений: 67 человек — сразу на 71,8% больше, чем годом ранее. Часто попадались также сотрудники органов внутренних дел: 28 человек, против 61 человека за январь-март прошлого года. Ещё по 8 коррупционеров работали в Министерстве транспорта и в Министерстве здравоохранения.