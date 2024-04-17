Малообеспеченные семьи и нуждающиеся узбекистанцы получат компенсации на фоне повышения цен на газ и электричество

До 1 мая в стране будет пересмотрен размер минимальных потребительских расходов (МПР) с учетом роста цен на топливно-энергетические ресурсы. Следом пересмотрят размер минимальной пенсии и пособий, которые получают порядка одного миллиона граждан. Напомним, что с 1 февраля минимальный размер пенсии увеличился до уровня минимальной потребительской корзины и составил 621 тысячу сумов.