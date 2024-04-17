Малообеспеченные семьи и нуждающиеся узбекистанцы получат компенсации на фоне повышения цен на газ и электричество

О видах социальной помощи рассказала пресс-служба Национального агентства социальной защиты.
До 1 мая в стране будет пересмотрен размер минимальных потребительских расходов (МПР) с учетом роста цен на топливно-энергетические ресурсы. Следом пересмотрят размер минимальной пенсии и пособий, которые получают порядка одного миллиона граждан. Напомним, что с 1 февраля минимальный размер пенсии увеличился до уровня минимальной потребительской корзины и составил 621 тысячу сумов.
В начале предстоящего отопительного сезона семьям, получающим детские пособия и материальную помощь через «Единый реестр социальной защиты», выделят единовременную компенсацию в размере 270 тысяч сумов. Ее получат около 1,5 миллиона нуждающихся граждан..
Кроме того, единовременную компенсацию получат также более 200 тысяч семей, не вошедших в «Единый реестр социальной защиты». Компенсация будет выдаваться по заключению «махаллинской семерки» после проведения подомового обхода.
Отметим, если нуждающаяся семья превысит норму потребления газа (до 250 кубометров в месяц) или электроэнергии (до 150 кВт/ч в месяц), излишки будут компенсированы за счет государства. Для получения компенсации за потребление энергоресурсов сверх нормы нуждающимся семьям необходимо подать заявление в Центр социальных услуг «Инсон».
Все указанные компенсационные выплаты выплачиваются через Национальное агентство социальной защиты из госбюджета.