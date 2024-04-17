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Кафе «Чин-Чин» в Хабаровске наказали после жалоб на кишечную инфекцию

Компания-владелец общепита оштрафована на 50 тысяч рублей.

Источник: Соцсети

Краснофлотский суд Хабаровска вынес штраф в размере 50 тысяч рублей ООО «Красная стрела», владельцу кафе «Чин-Чин» за грубые нарушения санитарного законодательства, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

— Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проведено эпидемиологическое расследование после получения экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции, которые возникли после употребления пищевых продуктов, изготовленных и приобретенных в кафе «Chin-chin» (ООО «Красная стрела»), — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Расследование выявило грубые нарушения санитарного законодательства, в частности, работники предприятия не имеют медицинских книжек с отметками о прохождении ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации.

В самих производственных помещениях в холодильном оборудовании, на рабочих поверхностях имеются ржавчина, следы жира, грязи, пыли, что свидетельствует об отсутствии ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Также выявили, что прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятии общественного питания осуществляется без маркировки, производство продукции осуществляется без технической документации.

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