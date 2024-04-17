Кафе «Чин-Чин» в Хабаровске наказали после жалоб на кишечную инфекцию

— Управлением Роспотребнадзора по Хабаровскому краю проведено эпидемиологическое расследование после получения экстренных извещений о регистрации случаев острой кишечной инфекции, которые возникли после употребления пищевых продуктов, изготовленных и приобретенных в кафе «Chin-chin» (ООО «Красная стрела»), — сообщили в краевом Роспотребнадзоре.



Расследование выявило грубые нарушения санитарного законодательства, в частности, работники предприятия не имеют медицинских книжек с отметками о прохождении ими профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации.



В самих производственных помещениях в холодильном оборудовании, на рабочих поверхностях имеются ржавчина, следы жира, грязи, пыли, что свидетельствует об отсутствии ежедневной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.



Также выявили, что прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, на предприятии общественного питания осуществляется без маркировки, производство продукции осуществляется без технической документации.