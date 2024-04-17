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Министр труда Башкирии: «О безработице на несколько лет можно забыть»

Министр семьи, труда и соцзащиты населения Башкирии Ленара Иванова в эфире программы «Честно говоря» рассказала о ситуации с безработицей в республике. По ее данным, главным трендом нового времени станет не перенасыщение, а дефицит кадров.

«О слове безработица на несколько лет можно забыть. До 2030 года у нас количество молодежи, которая выходит на рынок труда, будет только снижаться. Пополнения рынка труда просто не будет. Поэтому о безработице забываем. Главный вызов на сегодняшний день для нашей экономики — дефицит кадров. Сейчас задача каждого работодателя — заблаговременно задуматься о том, кто будет работать на его предприятии через 3, 5, 10 лет», — сказала глава ведомства.

Иванова также добавила, что сейчас по региону на одного соискателя в среднем приходится 4 вакансии, а в обрабатывающих производствах и промышленности — 8.

«Сегодня не работодатель выбирает сотрудников, а соискатель ходит и выбирает лучшего работодателя», — пояснила министр труда РБ.

Как ранее передавал «Башинформ», в Башкирии к концу года обновят все центры занятости.

занятость