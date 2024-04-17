Министр труда Башкирии: «О безработице на несколько лет можно забыть»

«О слове безработица на несколько лет можно забыть. До 2030 года у нас количество молодежи, которая выходит на рынок труда, будет только снижаться. Пополнения рынка труда просто не будет. Поэтому о безработице забываем. Главный вызов на сегодняшний день для нашей экономики — дефицит кадров. Сейчас задача каждого работодателя — заблаговременно задуматься о том, кто будет работать на его предприятии через 3, 5, 10 лет», — сказала глава ведомства.