Ранее Telegram-канал 112 написал, что аэропорт не выпускает и не принимает самолеты из-за угрозы БПЛА.
«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию», — отметили в Шереметьево.
МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме и обеспечивает рейсы на прилет и вылет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее Telegram-канал 112 написал, что аэропорт не выпускает и не принимает самолеты из-за угрозы БПЛА.
«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию», — отметили в Шереметьево.