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Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме и обеспечивает рейсы на прилет и вылет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

Источник: AP 2023

Ранее Telegram-канал 112 написал, что аэропорт не выпускает и не принимает самолеты из-за угрозы БПЛА.

«Аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме. Рейсы на вылет и прилет обеспечиваются по расписанию», — отметили в Шереметьево.