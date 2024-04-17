Мэрия Перми рассмотрит новые предложения кикшеринга

Как пояснили изданию в ведомстве, новые правила регулирования передвижений электросамокатов в Перми не запрещают работу кикшеринговых компаний, поэтому все предложения от «МТС Юрент» и Whoosh будут рассмотрены и проанализированы в установленном порядке. «Решение о работе кикшеринговых сервисов в городе компании принимают самостоятельно. Городские власти находятся во взаимодействии с жителями, в том числе получают обращения, которые положительно оценивают работу по выявлению нарушений новых правил размещения самокатов», — цитирует ТАСС пояснения дептранса.
Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что сервисы аренды электросамокатов Urent и Whoosh прекратили работу в Перми. Самокаты с логотипами компаний убрали с улиц города. По информации шерингов, причина заключается в отсутствии конструктивного диалога с муниципальными властями.
Напомним, в конце марта 2024 года депутаты Пермской городской думы поддержали проект мэрии о введении ограничений по размещению электросамокатов в центре города. Оставлять самокаты теперь можно только на велопарковках. В центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для них не предусматриваются. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, должны вывозиться на штрафстоянки. В начале апреля в Перми были отмечены первые случаи перемещения незаконно установленных электросамокатов. Всего за три дня с пешеходных тротуаров и других мест общего пользования было вывезено 532 средства индивидуальной мобильности.