Мэрия Перми рассмотрит новые предложения кикшеринга

Напомним, в конце марта 2024 года депутаты Пермской городской думы поддержали проект мэрии о введении ограничений по размещению электросамокатов в центре города. Оставлять самокаты теперь можно только на велопарковках. В центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми парковки для них не предусматриваются. Самокаты, оставленные в нарушение новых правил, должны вывозиться на штрафстоянки. В начале апреля в Перми были отмечены первые случаи перемещения незаконно установленных электросамокатов. Всего за три дня с пешеходных тротуаров и других мест общего пользования было вывезено 532 средства индивидуальной мобильности.