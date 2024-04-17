Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Четыре ресторана из Екатеринбурга вошли в топ-100 лучших заведений России

Четыре екатеринбургских ресторана попали в топ-100 лучших заведений страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT Russia 2024, итоги которой подвели в Москве.

Источник: РИА "Новости"

В топ вошли следующие заведения:

Culta Bistronomic — 40 место;

Kitchen — 48−49 место;

«Гастроли» — 68 место;

«Горожане» — 98−99.

В первую десятку вошли рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и два заведения из Красноярска. Первое место поделили Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург) и ресторан SAVVA (Москва).

Напомним, все уральские заведения уже принимали участие в данной премии ранее. Так, все четыре ресторана заняли лидирующие позиции среди лучших на Урале в прошлом году, при этом лучшим был признан Culta Bistronomic.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat вручается с 2013 года. Ее организовала Ассоциация российских гастрономических журналистов.

рейтинги