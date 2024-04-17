Четыре ресторана из Екатеринбурга вошли в топ-100 лучших заведений России

В топ вошли следующие заведения:
Culta Bistronomic — 40 место;
Kitchen — 48−49 место;
«Гастроли» — 68 место;
«Горожане» — 98−99.
В первую десятку вошли рестораны Москвы, Санкт-Петербурга и два заведения из Красноярска. Первое место поделили Bourgeois Bohemians (Санкт-Петербург) и ресторан SAVVA (Москва).
Напомним, все уральские заведения уже принимали участие в данной премии ранее. Так, все четыре ресторана заняли лидирующие позиции среди лучших на Урале в прошлом году, при этом лучшим был признан Culta Bistronomic.
Независимая ресторанная премия Wheretoeat вручается с 2013 года. Ее организовала Ассоциация российских гастрономических журналистов.