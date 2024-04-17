Какую квартиру можно купить в Алматы за один миллиард и выше

Рынок недвижимости в Алматы — это отдельный мир, в котором одновременно существуют как квартиры с советским ремонтом, так и фешенебельные апартаменты с дизайнерскими решениями. Ранее корреспондент Tengri Life рассказывал, как снять жилье в Алматы и не потерять веру в человечество. А сегодня через сайты объявлений мы решили взглянуть на самые дорогие квартиры с впечатляющим количеством нулей в ценнике.