Какую квартиру можно купить в Алматы за один миллиард и выше

Стоит отметить, что в своих поисках мы не ограничивали запросы, но рынок сразу ограничил нас. Все дорогое жилье расположилось в верхней части города, то есть в элитных районах, каждая квартира обязательно имеет большое количество комнат и хозяйственные помещения, где-то есть собственная терраса, не обошлось и без высоких потолков.
Но в некоторых так и остался старый и добрый дизайн из нулевых, с кожаной мебелью или колонной. Нашлось место в нашем рейтинге и для двухуровневых квартир, и квартир без ремонта, с черновой отделкой от застройщика.
5-е место — 7-комнатная квартира за 1 миллиард
За 1 миллиард тенге можно купить пентхаус с видами на горы и гольф-клуб «Жайляу». Так как квартира в предчистовой отделке, в описательной части можно ознакомиться с инфраструктурой самого элитного жилого комплекса. К примеру, жители имеют «прямой доступ в парк Первого Президента», также во дворе расположился фонтан, фитнес-центр, есть видеонаблюдение, вокруг комплекса закрытая и безопасная территория.
Ремонта в квартире нет, поэтому жителям потребуются дополнительные миллионы после заселения в эту большую квартиру.
Тем не менее витражные окна, из которых открываются прекрасные виды, действительно впечатляют.
4-е место — 4-комнатная за 1,1 миллиарда тенге
Просторная квартира за 1,1 миллиарда тенге расположилась на набережной реки Есентай. В ней есть большая, просторная гостиная, три спальни с отдельными санузлами, а также гардеробом. В квартире также есть кабинет, винный шкаф, светлая кухня с выходом на террасу.
В стоимость входят 2 парковочных места — указано в объявлении.
За эту цену покупателями обещают развитую инфраструктуру, обилие школ и ресторанов. Более того, в жилом комплексе есть собственный парк и зона для прогулок.
3-е место — 4-комнатная за 1,2 миллиарда тенге
Данная квартира площадью в 212 квадратов тоже расположилась по проспекту Аль-Фараби. Что входит в эту стоимость?
Просторная гостиная, 3 спальные комнаты, кухонная зона, четыре санузла с душевыми, стильный кабинет, уютный холл и две террасы.
«Апартаменты полностью укомплектованы мебелью и бытовой техникой от мировых лидеров: Miele, Sony, Electrolux».
В шаговой доступности расположились: Еsentai Mall, отель The Ritz-Carlton, международная школа Haileybury Almaty, фитнес-клуб Esentai Fitness и Invictus, а также многое другое.
2-е место — 4-комнатная квартира за 1,3 миллиарда тенге
Площадь данной квартиры относительно небольшая — 210 квадратных метров. Расположилось жилье по проспекту Аль-Фараби на 31-м этаже. Виды из окон таких апартаментов впечатляют. Как заявляют продавцы, это «единственная квартира в городе, где имеется открытая терраса на 31-м этаже». К слову, у террасы большая площадь — 61 квадратный метр.
В ванной комнате также есть панорамные окна.
«Квартира оснащена системой умного дома, которая поможет вам удаленно управлять полностью всеми функциями».
Отмечается, что апартаменты полностью укомплектованы мебелью и бытовой техникой. То есть готовы к проживанию.
Стоит отметить, что в прошлом году эти апартаменты выставлялись за 1,6 миллиарда тенге. Видимо, снижение цен коснулось всех жилых помещений, в том числе и элитных.
1-е место — 5-комнатная за 1,8 миллиарда тенге
За 1,8 миллиарда тенге можно купить квартиру в 521 квадратный метр. Она, кстати, будет пустая, но не стоит пугаться, ведь собственники оставили в ней сантехнику, встроенную кухню и кондиционер.
Само собой, в квартире остались брендовые двери и паркетная доска, есть терраса, прачечная, гардероб.
«Пластиковые окна, улучшенная, встроенная кухня, новая сантехника, кладовка, счетчики, тихий двор, кондиционер, удобно под коммерцию».
Обещают в объявлении и сейсмоустойчивость здания, как пишет продавец, ее гарантирует лично некий господин Лесли Робертсон, являющийся «единственным инженером, которому присуждено звание первоклассного архитектора Японии».