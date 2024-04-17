В Новосибирске отремонтируют путепровод через Ипподромскую магистраль

В апреле-мае подрядчик планирует обустроить строительную площадку,

установить временную схему организации дорожного движения, демонтировать галерею и разобрать дорожную одежду на проезжей части и в пешеходной зоне.



В целом комплекс работ, предусмотренный контрактом, включает замену деформационных швов проезжей части, ремонт сопряжения моста с насыпями, устройство водоотвода с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна, укрепительные работы на конусах, ремонт мостового полотна и дорожной одежды на тротуарах, восстановление монолитных цоколей. Также будет демонтирована пешеходная галерея и установлено новое перильное ограждение.