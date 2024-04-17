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В Новосибирске отремонтируют путепровод через Ипподромскую магистраль

Путепровод на ул. Фрунзе (правый) через Ипподромскую магистраль планируется отремонтировать до середины октября. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Путепровод на улице Фрунзе через Ипподромскую магистраль отремонтируют по федеральной программе «Безопасные качественные дороги». Срок окончания ремонта — середина октября 2024 года.

В апреле-мае подрядчик планирует обустроить строительную площадку,
установить временную схему организации дорожного движения, демонтировать галерею и разобрать дорожную одежду на проезжей части и в пешеходной зоне.

В целом комплекс работ, предусмотренный контрактом, включает замену деформационных швов проезжей части, ремонт сопряжения моста с насыпями, устройство водоотвода с проезжей части, включая дренажные каналы в конструкции мостового полотна, укрепительные работы на конусах, ремонт мостового полотна и дорожной одежды на тротуарах, восстановление монолитных цоколей. Также будет демонтирована пешеходная галерея и установлено новое перильное ограждение.

Екатерина СОСНИНА.