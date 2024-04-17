Достигли космической высоты. В регионе ведут разработки ракет-носителей

«Челябинская область всегда вносила огромный вклад в развитие нашей космической отрасли и продолжает сотрудничать с “Роскосмосом”, — отметил Дмитрий Петелин. — Много предприятий находится в Челябинской области, многие выпускники трудятся в отрасли. Это очень приятно. А в целях популяризации космонавтики предлагаю больше рассказывать молодёжи об отрасли, создать на базе центра ЮУрГУ музейный и интерактивный комплекс, в котором можно было бы отразить все самые лучшие инновации».