Достигли космической высоты. В регионе ведут разработки ракет-носителей

Об этом говорил губернатор Челябинской области Алексей Текслер во время посещения ЮУрГУ, где осмотрел Центр подготовки операторов БПЛА, музей ракетно-космической техники имени академика Макеева, а также пообщался с учёными — заслуженными и молодыми специалистами.
Разные задачи дронов
Сейчас в Центре подготовки операторов БПЛА четыре кафедры. В мае прошлого года здесь создали кафедру военно-воздушных сил, которая выпускает специалистов по эксплуатации, обслуживанию и ремонту разведывательных и ударных БПЛА средней дальности.
Губернатору показали беспилотник «Форпост», тренажёры, продемонстрировали, как управляют боевыми БПЛА.
«Сейчас дроны используются везде. Это и грозное оружие, которое оказывает серьёзное влияние на ведение боевых действий (специальная военная операция это хорошо показала), и в мирной жизни тоже. Например, вчера спасатели с льдины снимали рыбаков в Кунашаке, больше 50 человек, — рассказал Алексей Текслер. — Для МЧС специально приобретались дроны с тепловизорами, которые по итогу здорово помогли. Поэтому БПЛА сейчас крайне востребованы».
После осмотра экспонатов музея ракетно-космической техники глава региона вместе с Героем России космонавтом Дмитрием Петелиным и ректором ЮУрГУ Александром Вагнером принял участие в работе круглого стола, посвящённого вопросам развития аэрокосмической отрасли.
Алексей Текслер поздравил всех с Днём космонавтики и напомнил, что у региона многолетний опыт в развитии космонавтики и смежных отраслей.
«ЮУрГУ успешно выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для Государственного ракетного центра имени Макеева, опорного стратегического предприятия авиационного ракетно-космического комплекса страны. Необходимо и дальше укреплять эти связи, развивать партнёрство с “Роскосмосом”, расширять исследовательскую инфраструктуру», — указал глава области.
Среди недавних разработок вуза — проект многоразовой ракеты-носителя вертикального взлёта и посадки. Демонстратор ракеты-носителя успешно прошёл многократные испытания на площадке АО «НИИМаш». Интерес к проекту уже проявил «Роскосмос».
Действует также молодёжное конструкторское бюро «Астероид», где создают собственный космический аппарат. Работает молодёжная научно-исследовательская лаборатория физикохимии и газодинамики двигательных установок многоразовых ракет-носителей.
Появится интерактивный комплекс
Дмитрий Петелин поблагодарил своих преподавателей, благодаря которым он смог стать космонавтом и почти год пробыть на МКС.
«Челябинская область всегда вносила огромный вклад в развитие нашей космической отрасли и продолжает сотрудничать с “Роскосмосом”, — отметил Дмитрий Петелин. — Много предприятий находится в Челябинской области, многие выпускники трудятся в отрасли. Это очень приятно. А в целях популяризации космонавтики предлагаю больше рассказывать молодёжи об отрасли, создать на базе центра ЮУрГУ музейный и интерактивный комплекс, в котором можно было бы отразить все самые лучшие инновации».
В свою очередь Алексей Текслер поддержал несколько инициатив, прозвучавших на круглом столе. Среди них установка памятника Виктору Макееву к столетию легендарного академика и создание в ЮУрГУ музейного интерактивного комплекса по космонавтике.
Губернатор вручил также региональные награды. Медалью «За вклад в развитие Челябинской области» наградили космонавта Дмитрия Петелина. Заведующий учебной лабораторией «Аэрокосмическая техника» ЮУрГУ Андрей Шмаков был удостоен медали «За заслуги перед Челябинской областью» второй степени. Почётную грамоту губернатора вручили начальнику центра ракетно-космической техники имени академика В. П. Макеева ЮУрГУ Виктору Фёдорову. Благодарности губернатора получили сотрудники ЮУрГУ Екатерина Зарницына, Руслан Пешков, Юлия Сюськина.