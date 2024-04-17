В этом году по городам Узбекистана и других стран ЦА поедут 14 туристических поездов. Видео

Проект путешествий по маршруту Великого шелкового пути компания «Узбекистон темир йуллари» реализует в сотрудничестве с туристическими компаниями из Германии Lernidee Erlebnisreisen и Англии Golden Eagle Luxury Trains.
На этих поездах туристы из Австрии, Англии, Германии, Голландии, Индонезии, Ирландии, Испании, Канады, Люксембурга, Малайзии, США, Франции, Швейцарии смогут посетить ключевые места Узбекистана и других республик Центральной Азии.
Один из этих поездов уже прибыл в Ташкент и завершил обслуживание туристов, второй — в настоящее время находится в Самарканде.