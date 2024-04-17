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Самые высокооплачиваемые вакансии озвучили в Нижнем Новгороде

Нижегородцам рассказали о самых высокооплачиваемых вакансиях в городе.

Аналитику привел NN.RU.

Заработную плату от 180 до 230 тысяч на руки готов предложить работодатель водителю фуры.

Также спросом на рынке труда пользуется водитель-курьер на личном автомобиле (крупногабаритные перевозки). Максимально ему якобы обещают 395 тысяч рублей до вычета налогов.

Начальнику судомонтажного цеха предлагают оплату от 200 тысяч рублей, а программисту микроконтроллеров готовы платить от 160 тысяч рублей.

Кроме того, в Нижнем Новгороде открыта вакансия менеджер по продажам со знанием иностранного языка. Такому специалисту предлагают от 160 тысяч рублей (оклад и процент с продаж).