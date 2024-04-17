В Минусинске неизвестные чиновники довели коммунальщиков до банкротства

В Минусинске следователи разбираются в запутанной истории, в которой пока нет главных действующих лиц. Кто-то вмешался в деятельность муниципального предприятия в вопросе, касающемся вывоза бытовых отходов.
Суть истории такова. В ноябре 2020 года МУП «Минусинское городское хозяйство» заключило контракт с некой коммерческой организацией — та должна была собирать и выводить твердые бытовые отходы в городе. Свою работу подрядчик выполнял, как прописано в договоре. Однако заказчик в лице МУП в период с 2021 по 2023 год оплачивал ее не полностью, с невразумительными задержками.
В конце концов подрядчик заявил, что не станет больше чистить город от мусора, пока ему не выплатят всю сумму долга. А это — более 12 миллионов рублей. Дошло до того, что МУП потребовали признать банкротом. В городе же сложилась напряженная обстановка.
Чтобы не допустить такой неприятности, из городского бюджета было выделено 40 миллионов рублей — целевая субсидия — на то, чтобы МУП погасил все свои долги. И прямо подчеркнуто было, чтобы рассчитался перед компанией по вывозу мусора. И тут самое странное: эта самая компания исчезла из списков получателей и осталась при своих интересах.
Сейчас в этом разбирается ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Главный вопрос: кто вмешался в процесс? Однозначно, это не какой-то злодей с улицы, искать нужно среди сотрудников большого управленческого аппарата. В связи с чем в администрации города Минусинска и МУП прошли обыски и изъяты документы.