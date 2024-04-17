В Минусинске неизвестные чиновники довели коммунальщиков до банкротства

Чтобы не допустить такой неприятности, из городского бюджета было выделено 40 миллионов рублей — целевая субсидия — на то, чтобы МУП погасил все свои долги. И прямо подчеркнуто было, чтобы рассчитался перед компанией по вывозу мусора. И тут самое странное: эта самая компания исчезла из списков получателей и осталась при своих интересах.