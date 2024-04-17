Производство мидий и устриц сократится на Кубани в 2024 году. Сокращение ожидается из-за работ по восстановлению поврежденных коллекторов после штормов в ноябре 2023 года.
«В акватории Черного моря больше всего пострадали марикультурные хозяйства в прилегающей к Анапскому и Геледжикскому районам части. Там было повреждено или уничтожено до 90% коллекторов. Работы по восстановлению будут вестись в 2024 году», — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.
Уточняется, что в 2023 году производство мидий и устриц сократилось на 3%. За 12 месяцев собрали на 13 тонн меньше моллюсков. Всего производство составило 379 тон.