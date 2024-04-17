Производство мидий и устриц сократится на Кубани в 2024 году

«В акватории Черного моря больше всего пострадали марикультурные хозяйства в прилегающей к Анапскому и Геледжикскому районам части. Там было повреждено или уничтожено до 90% коллекторов. Работы по восстановлению будут вестись в 2024 году», — сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кубани.