В топ-3 субъектов России по вводу МКД вошла Новосибирская область

По данным Росстата, Новосибирская область заняла третье место в списке субъектов страны по вводу многоквартирных домов по итогам I квартала 2024 года. Об этом сообщили в Telegram-канале «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».
Уточняется, что в столице Сибири за три месяца сдали 565,6 тысяч квадратных метров жилых площадей.
Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке в Новосибирске составила 134 000 рублей.
Напомним, что в центре Новосибирска продают квартиру в стиле барокко за 25 миллионов.