Богаче или беднее: как выросла зарплата в Казахстане за последние 10 лет

Любой наемный работник, безусловно, очень рад, когда его зарплата растет из года в год. Однако нужно помнить, что речь идет о номинальном показателе, а не о реальном. Во-первых, данные отражены к начислению, а не к выплате, то есть фактически сотрудник получает примерно на 20% меньше, ведь с данной суммы удерживаются налоги и отчисления. Во-вторых, статистика показывает лишь язык цифр, и слово «номинальная» говорит лишь о денежном эквиваленте, а не об эквиваленте товаров и услуг, которые за эти денежные средства можно получить, подводит итог Айгерим Аманжолова.