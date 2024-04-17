Между Челябинском и Минском запустят прямые авиарейсы

До конца апреля с авиакомпанией-перевозчиком будет заключено соглашение, и уже во второй половине мая первые самолёты вылетят в Минск. На сайте челябинского аэропорта имени Курчатова продажа прямых билетов пока недоступна.
— Данная работа проводилась в рамках исполнения поручения губернатора Челябинской области Алексея Текслера и реализации соглашения между правительствами Челябинской области и Республики Беларусь о сотрудничестве, — добавили в Миндортрансе региона.
Также авиакомпания Red Wings с субботы, 6 апреля, возобновила прямые рейсы из Челябинска в Махачкалу. Напомним, недавно аэропорт областного центра перешёл на летнее расписание. В программу полётов включили традиционные и самые востребованные направления.