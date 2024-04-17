Краевые власти нашли подрядчика для начала строительства третьего моста через Каму

Строительство третьего моста через Каму и подходов к нему включает шесть этапов. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, после строительства развязки на пл. Гайдара стартует возведение мостового перехода через Каму. Подходы к нему свяжут улицы Окулова Борцов Революции. Помимо моста и подходов к нему построят дорогу от ул. Борцов Революции до ул. Жукова, проведут реконструкцию ул. Спешилова и развязки на пересечении ул. Докучаева с «дорогой Дружбы», улицами Спешилова и Якутской.