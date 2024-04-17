Краевые власти нашли подрядчика для начала строительства третьего моста через Каму

В июне 2024 года АО «Уралмостострой» приступит к первому этапу строительства в Перми третьего моста через Каму. Компания стала победителем аукциона на выполнение работ, его итоги подвело краевое Минзакупок.
После подписания контракта подрядчик начнет строительство транспортной развязки на площади Гайдара с устройством кольцевого пересечения со светофорным регулированием. Это позволит связать в единую сеть ул. Строителей и тоннель в створе ул. Углеуральской.
Цена контракта составила 861,9 млн руб. Работы в рамках первого этапа строительства третьего моста в Перми планируется завершить летом 2025 года. Подрядчик их будет проводить за счет средств регионального бюджета. Финансирование последующих этапов будут осуществлять с привлечением других источников.
Строительство третьего моста через Каму и подходов к нему включает шесть этапов. Как рассказали в пресс-службе краевого правительства, после строительства развязки на пл. Гайдара стартует возведение мостового перехода через Каму. Подходы к нему свяжут улицы Окулова Борцов Революции. Помимо моста и подходов к нему построят дорогу от ул. Борцов Революции до ул. Жукова, проведут реконструкцию ул. Спешилова и развязки на пересечении ул. Докучаева с «дорогой Дружбы», улицами Спешилова и Якутской.
На левом берегу Камы в Перми возведут транспортный узел в месте примыкания ул. Луначарского к пересечению улиц Екатерининской и Плеханова, эстакаду на площади Гайдара с подходами на улицах Екатерининской и Окулова.
Стоимость строительства третьего моста через Каму в Перми оценивается в 65 млрд руб.
Ранее «Комсомолка» сообщила, что работы по строительству развязки на площади Гайдара планируют начать с 1 июня 2024 года, а завершить — 25 июня 2025 года. На этот период пермякам надо будет готовиться к пробкам в центре города и выбирать пути для объезда масштабной стройки города.