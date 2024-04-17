Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал создание новых предприятий

Проект ООО «Армада — Парк» предполагает создание на территории Новосибирского района, в рамках регионального распределительного центра, обособленного складского комплекса по обеспечению сырьем гофрокартонажных производственных предприятий города региона, с полным комплексом услуг по приемке, погрузо-разгрузке, долгосрочному и временному хранению, а также распределению крупногабаритных грузов. Комплекс будет включать складские терминал общей площадью более 10 000 квадратных метров с крытыми разгрузочными рампами, подъездными железнодорожными и автомобильными путями. Инвестиции в проект должны превысить 800 млн рублей. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Новосибирской области в 2024—2033 гг. г. оценивается в 260,5 млн руб.