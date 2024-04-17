Автобус из Омска в Астану запустят только в июне

На официальной странице АО «Омскоблавтотранс» в социальной сети «Вконтакте» сегодня появилось сообщение о том, что возобновление обслуживания международного маршрута «Омск— Астана» откладывается.
Как пояснили в ведомстве, решение ограничить движение принято из-за паводка, начавшегося в Республике Казахстан. Возобновить регулярные перевозки по маршруту в соседнее государство в «Омскоблавтотрансе» планируют теперь только со 2 июня.
Ранее сообщалось о том, что автобус из Омска до Астаны запустят с 19 апреля.