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Автобус из Омска в Астану запустят только в июне

Анонсированный ранее рейс отменили из-за паводка.

На официальной странице АО «Омскоблавтотранс» в социальной сети «Вконтакте» сегодня появилось сообщение о том, что возобновление обслуживания международного маршрута «Омск— Астана» откладывается.

Как пояснили в ведомстве, решение ограничить движение принято из-за паводка, начавшегося в Республике Казахстан. Возобновить регулярные перевозки по маршруту в соседнее государство в «Омскоблавтотрансе» планируют теперь только со 2 июня.

Ранее сообщалось о том, что автобус из Омска до Астаны запустят с 19 апреля.