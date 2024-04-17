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Доллар подорожал на торгах в среду

МИНСК, 17 апр — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль сумел укрепиться только в сравнении с российской валютой.

Источник: Sputnik.by

Сегодня европейская валюта к концу сессии растеряла весь позитив и откатилась к цифрам предыдущего дня. Поэтому евро остался на уровне в 3,4900 рубля.

Американская валюта при этом продолжила уверенный рост на новостях о росте розничного товарооборота. Доллар укрепился на 0,17% и достиг отметки в 3,2809 рубля.

В свою очередь российская валюта в поиске баланса опять подешевела и потеряла еще 0,22%. На бирже за 100 российских предлагали 3,4771 белорусского рубля.

В среду валюта Поднебесной продемонстрировала уверенное движение вверх и прибавила еще 0,49%. На торгах за 10 юаней просили 4,5230 рубля.

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