Доллар подорожал на торгах в среду

Сегодня европейская валюта к концу сессии растеряла весь позитив и откатилась к цифрам предыдущего дня. Поэтому евро остался на уровне в 3,4900 рубля.
Американская валюта при этом продолжила уверенный рост на новостях о росте розничного товарооборота. Доллар укрепился на 0,17% и достиг отметки в 3,2809 рубля.
В свою очередь российская валюта в поиске баланса опять подешевела и потеряла еще 0,22%. На бирже за 100 российских предлагали 3,4771 белорусского рубля.
В среду валюта Поднебесной продемонстрировала уверенное движение вверх и прибавила еще 0,49%. На торгах за 10 юаней просили 4,5230 рубля.