Инвестор создаст в Башкирии производство стоимостью 20 млн рублей

Инвестор вложит в свой проект 20 млн рублей и создаст 20 рабочих мест.
Предприятие будет заниматься производством металлоконструкций и металлопроката. На заводе будут производить собственную номенклатуру изделий и детали по техзадания заказчиков. Компания будет производить профильные трубы, евроштакетник, заборные секции, профнастил, беседки, а в будущем планирует начать выпуск крафтовой мебели.
Проект реализуют с 2024 по 2028 годы. Производство запустят уже в этом году, а к 2025 году планируется выйти на проектную мощность с объемами производства 40 тысяч изделий в год.