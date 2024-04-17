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Инвестор создаст в Башкирии производство стоимостью 20 млн рублей

В реестр резидентов территории опережающего развития «Белебей» включили компанию «МеталлТорг».

Инвестор вложит в свой проект 20 млн рублей и создаст 20 рабочих мест.

Предприятие будет заниматься производством металлоконструкций и металлопроката. На заводе будут производить собственную номенклатуру изделий и детали по техзадания заказчиков. Компания будет производить профильные трубы, евроштакетник, заборные секции, профнастил, беседки, а в будущем планирует начать выпуск крафтовой мебели.

Проект реализуют с 2024 по 2028 годы. Производство запустят уже в этом году, а к 2025 году планируется выйти на проектную мощность с объемами производства 40 тысяч изделий в год.