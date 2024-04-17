Малые города обогнали Екатеринбург в борьбе за федеральные миллионы

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, голосование по паркам обсуждалось сегодня на совете глав, который проводил губернатор Евгений Куйвашев. В указанных муниципалитетах показатель по числу проголосовавших превышен в 2,5 раза. По условиям необходимо, чтобы участие в голосовании приняли более 25% жителей в возрасте от 14 лет. Всего в области проголосовали 800 тыс. жителей.