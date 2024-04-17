Малые города обогнали Екатеринбург в борьбе за федеральные миллионы

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, голосование по паркам обсуждалось сегодня на совете глав, который проводил губернатор Евгений Куйвашев. В указанных муниципалитетах показатель по числу проголосовавших превышен в 2,5 раза. По условиям необходимо, чтобы участие в голосовании приняли более 25% жителей в возрасте от 14 лет. Всего в области проголосовали 800 тыс. жителей.
Екатеринбургу для получения федерального финансирования нужно набрать более 300 тыс. участников. К 16 апреля проголосовали по объектам благоустройства 188 тыс. человек.
Голосование за объекты благоустройства — болезненная тема для екатеринбургских чиновников. В конце марта мэр Алексей Орлов разнес подчиненных за низкие темпы голосования. После жесткого выступления активность выросла, хоть и не обошлось без странностей. Например, в одной школе родителям первоклассников объявили, что их детей привлекут к голосованию.