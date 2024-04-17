Ажиотажа не будет. На фондовой бирже Узбекистана упали цены на сахар

Сейчас один килограмм сахара на базарах и в магазинах реализуется по 13 тысяч сумов.
В Комитете по развитию конкуренции и защите прав потребителей сообщили, что мониторят ценообразование на сахарную продукцию и принимают необходимые меры для поддержания цен на стабильном уровне.
Отметим, что потребность в сахаре на внутреннем рынке составляет в среднем 600−650 тысяч тонн в год, при этом местные предприятия по производству сахара суммарной мощностью более 1,2 миллиона тонн с лихвой могут покрыть ее.
На складах отечественных заводов сейчас хранится 22 тысячи тонн готового сахара и 83 тысячи тонн сырья, к июню будет поставлено еще 153 тысячи тонн сырья. Кроме того, в первом квартале 2024 года в республику импортировали 65,5 тысячи тонн сахара, в основном, из России, Казахстана и Беларуси.
При этом с 16 апреля ежедневный объем сахарной продукции, выставленной на фондовый рынок местными производителями, увеличился на 20% (с 2100 до 2500 тонн), а первоначальная цена снизилась на 6% (с 13 600 до 12 860 сумов).
По данным на 16 апреля, отечественные предприятия разместили на бирже 2,5 тысячи тонн сахарной продукции по стартовой цене 12,8 тысячи сумов, 88% которой (2,2 тонны) продаются по цене 13 039 сумов за килограмм.
Отметим, что каждый год в стране ожидается ажиотажный спрос на сахар. По традиции он приходится на лето, когда в стране стартует сезон заготовки варенья.