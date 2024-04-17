Мэрия закрыла нелегальные ярмарки в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Власти Новосибирска по требованию прокуратуры ликвидировала ярмарки в Хилокском микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Прокуратура совместно со специалистами региональных Роспотребнадзора, Росреестра, Минпромторга, МЧС, мэрии Новосибирска, а также администрации Ленинского района и полиции проверили соблюдение законодательства организаторами ярмарок в Хилокском микрорайоне города.
В результате по требованию прокуратуры мэрия Новосибирска ликвидировала ярмарки.
«В настоящее время незаконно функционирующие ярмарки закрыты, нестационарные торговые объекты демонтированы», — говорится в сообщении.