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Мэрия закрыла нелегальные ярмарки в Хилокском микрорайоне Новосибирска

Мэрия Новосибирска ликвидировала незаконные ярмарки в Хилокском микрорайоне.

Власти Новосибирска по требованию прокуратуры ликвидировала ярмарки в Хилокском микрорайоне. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура совместно со специалистами региональных Роспотребнадзора, Росреестра, Минпромторга, МЧС, мэрии Новосибирска, а также администрации Ленинского района и полиции проверили соблюдение законодательства организаторами ярмарок в Хилокском микрорайоне города.

В результате по требованию прокуратуры мэрия Новосибирска ликвидировала ярмарки.

«В настоящее время незаконно функционирующие ярмарки закрыты, нестационарные торговые объекты демонтированы», — говорится в сообщении.

Прокуратура