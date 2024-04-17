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С 27 апреля в Пермском крае запустят «дачные» электрички

Количество пригородных поездов увеличат на летний период.

В Пермском крае возвращаются «дачные» электрички. Дополнительные пригородные поезда в летний период начнут курсировать с 27 апреля. Об этом сообщили в Пермской пригородной компании.

Так, в период с 27 апреля по 29 сентября назначены поезда № 6025/6026 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2, № 7196 Пермь-2 — Кишерть, № 6171 Кишерть — Верещагино. Они будут следовать по маршрутам по пятницам, субботам и воскресеньям. Ежедневно будут курсировать электрички № 6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская и № 6294/6293 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2.

Кроме того, со 2 мая поедут дополнительные поезда № 6027/6028 Пермь-2 — Григорьевская — Пермь-2, а с 18 мая — № 6021 Пермь-2 — Григорьевская. На них можно будет уехать с понедельника по четверг.

Напомним, что в Пермском крае с 1 апреля Свердловская железная дорога на четырех направлениях организует дополнительные «летние» остановки пригородных поездов. Жители Прикамья получат возможность добираться до своих участков вблизи дачных поселков и коллективных садов на электричках.