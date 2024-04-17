С 27 апреля в Пермском крае запустят «дачные» электрички

Так, в период с 27 апреля по 29 сентября назначены поезда № 6025/6026 Пермь-2 — Менделеево — Пермь-2, № 7196 Пермь-2 — Кишерть, № 6171 Кишерть — Верещагино. Они будут следовать по маршрутам по пятницам, субботам и воскресеньям. Ежедневно будут курсировать электрички № 6163/6164 Чусовская — Баская — Чусовская и № 6294/6293 Пермь-2 — Дивья — Пермь-2.