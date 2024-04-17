В Воронеже обсудили повышение стоимости проезда в транспорте

На заседании совета Воронежской городской думы в среду, 17 апреля, председателю постоянной комиссии по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Дмитрию Крутских было поручено подготовить документы о необходимости пересмотра стоимости тарифа на проезд в городских автобусах. Об этом по итогам заседания сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
Сейчас в рамках поручения мэра Вадима Кстенина и по инициативе депутатов профильное подразделение городской администрации занимается расчетом стоимости транспортной работы.
Отмечается, что изменение экономических условий необходимы для компенсации затрат на приобретение новых машин и для обеспечения возможности официального трудоустройства водителей с индексацией зарплаты до уровня среднеотраслевых значений. В январе и феврале этого года выполнялись замеры пассажиропотока.
В марте были актуализированы модели для расчета стоимости транспортной работы в соответствии с приказом Минтранс РФ.
Мэрией также ведется работа с перевозчиками по предоставлению фактически понесенных затрат за 2023 год.
Отдельно в расчет стоимости проезда могут быть заложены платежи по лизингу при обновлении перевозчиками своих автопарков.
— Таким образом мы должны получить реальную картину необходимой сегодня стоимости проезда. Кроме того, планируем и далее инициировать утверждение стоимости безлимитного проездного, чтобы в дальнейшем воплотить его в жизнь, — заявил руководитель городского управления транспорта Максим Захаров.
Как подчеркнул заместитель председателя постоянной комиссии по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий Артем Рымарь, Воронеж остается городом с одним из самых низких тарифов в стране, что является основной проблемой неудовлетворенности качеством пассажирских перевозок.
На заседании также зашла речь про возможность доплаты за транспортную работу на социальных маршрутах городского транспорта, которые сегодня составляют около 30% рынка, а также вынесения их при заключении контрактов отдельными лотами.
Поступило предложение более детально проработать вопрос о закреплении таких маршрутов за муниципальным «Воронежпассажиртрансом» на условиях брутто-контракта.
— Однако в этом плане «Автолайн» поддерживает и позицию жителей, которые будут против повышения стоимости проезда, — добавил Дмитрий Крутских.
Ранее стало известно, что воронежский перевозчик приобретает новую технику для работы на востребованном автобусном маршруте № 80. Речь идет об автобусах большого класса «Нефаз». В Воронеж уже прибыли 14 единиц транспорта, а всего их появится 20 штук. Закупка идет по программе льготного лизинга за счет привлечения средств Фонда национального благосостояния.