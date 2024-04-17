В Воронеже обсудили повышение стоимости проезда в транспорте

На заседании совета Воронежской городской думы в среду, 17 апреля, председателю постоянной комиссии по развитию транспорта и объектов транспортной инфраструктуры Дмитрию Крутских было поручено подготовить документы о необходимости пересмотра стоимости тарифа на проезд в городских автобусах. Об этом по итогам заседания сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.