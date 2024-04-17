В Новосибирске планируют расторгнуть концессии на строительство школ

Эту тему обсудили во время заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области.
Председатель комитета Федор Николаев отметил, что речь идет о концессионных соглашениях, по которым планировалось построить 6 школ. Он объяснил, что в парламенте несколько раз предлагали концессионерам пересмотреть условия соглашений для их реализации.
Напомним, концессионное оглашение заключили в декабре 2021 года в рамках национального проекта «Образование». Согласно проекту, в Новосибирске планировалось построить 6 школ. Однако строительство может затянуться за рамки 2024 года из-за выявленных проблем с фундаментом.