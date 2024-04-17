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В Новосибирске планируют расторгнуть концессии на строительство школ

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков заявил о возможном расторжении действующих концессионных соглашений.

Эту тему обсудили во время заседания комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области.

Председатель комитета Федор Николаев отметил, что речь идет о концессионных соглашениях, по которым планировалось построить 6 школ. Он объяснил, что в парламенте несколько раз предлагали концессионерам пересмотреть условия соглашений для их реализации.

Напомним, концессионное оглашение заключили в декабре 2021 года в рамках национального проекта «Образование». Согласно проекту, в Новосибирске планировалось построить 6 школ. Однако строительство может затянуться за рамки 2024 года из-за выявленных проблем с фундаментом.

строительство