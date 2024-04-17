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Утвержден план промышленного развития Молдовы на 2024−2028 годы

КИШИНЕВ, 17 апр — Sputnik. Правительство Молдовы утвердило Национальную программу промышленного развития на 2024−2028 годы. Документ охватывает стратегическое видение и ключевые направления развития обрабатывающей промышленности в стране в среднесрочной перспективе.

Источник: Sputnik.md

При его разработке учитывался потенциал промышленного сектора и обязательства Республики Молдова как страны-кандидата на вступление в Европейский союз, уточнили в кабмине.

Цель программы состоит в ускорении зеленого и цифрового перехода отрасли, интеграции ее в единый европейский рынок и развитии консолидированной и диверсифицированной промышленности.

Программа коснется производства электроники, химической, фармацевтической, текстильной, пищевой отраслей промышленности, а также изготовления стройматериалов и автомобильных компонентов.

Внедрение программы, по задумке ее авторов, должно привести к значительному росту обрабатывающей промышленности, увеличив ее долю в ВВП с 8,2% в 2023 году до 11,5% к 2028 году.

Это также приведет к росту количества людей, занятых в обрабатывающей промышленности, на которые будет приходиться 15% от общего числа работников в экономике, а объем промышленного производства, как ожидается, увеличится как минимум на 25% за указанный период.

Национальная программа промышленного развития на 2024−2028 годы является приоритетной в национальном плане действий по вступлению Молдовы в Евросоюз, уточнили в Министерстве экономического развития.

экономика