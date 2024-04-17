Утвержден план промышленного развития Молдовы на 2024−2028 годы

При его разработке учитывался потенциал промышленного сектора и обязательства Республики Молдова как страны-кандидата на вступление в Европейский союз, уточнили в кабмине.
Цель программы состоит в ускорении зеленого и цифрового перехода отрасли, интеграции ее в единый европейский рынок и развитии консолидированной и диверсифицированной промышленности.
Программа коснется производства электроники, химической, фармацевтической, текстильной, пищевой отраслей промышленности, а также изготовления стройматериалов и автомобильных компонентов.
Внедрение программы, по задумке ее авторов, должно привести к значительному росту обрабатывающей промышленности, увеличив ее долю в ВВП с 8,2% в 2023 году до 11,5% к 2028 году.
Это также приведет к росту количества людей, занятых в обрабатывающей промышленности, на которые будет приходиться 15% от общего числа работников в экономике, а объем промышленного производства, как ожидается, увеличится как минимум на 25% за указанный период.
Национальная программа промышленного развития на 2024−2028 годы является приоритетной в национальном плане действий по вступлению Молдовы в Евросоюз, уточнили в Министерстве экономического развития.