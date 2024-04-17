В Алупке из-за строительства амфитеатра жителям двух домов дали новые квартиры

— Осмотрели на днях освобожденную от строений территорию напротив бюста Амет-Хану Султану. Еще на старте работ поняли: два частных жилых объекта «рвут» пространство и не вписываются в общую концепцию. С собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета. Теперь у них квартиры в одной из новостроек Ялты, а у нас — общественное пространство, — написала градоначальница.