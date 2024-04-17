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В Алупке из-за строительства амфитеатра жителям двух домов дали новые квартиры

Частные дома не вписывались в общую концепцию.

Работы по благоустройству исторического центра Алупки близятся к завершению, сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

— Осмотрели на днях освобожденную от строений территорию напротив бюста Амет-Хану Султану. Еще на старте работ поняли: два частных жилых объекта «рвут» пространство и не вписываются в общую концепцию. С собственниками достигли согласия обменять их квартиры на аналогичные по площади в любой точке муниципалитета. Теперь у них квартиры в одной из новостроек Ялты, а у нас — общественное пространство, — написала градоначальница.

Рабочие уже почти завершили мощение, установили фонари и светильники. В ближайших планах — усилить образ «Старой Алупки» предметами, которые передаст в дар Ялтинская киностудия. Фасады зданий украсят муралы.

строительство