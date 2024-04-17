В этом году Узбекистан запустит 14 чартерных поездов для туристов

Для развития международного туризма компания «O'ztemiryo’lyo’lovchi» (Узбекистан) в 2024 году планирует запуск порядка 14 чартерных туристических поездов в сотрудничестве с немецкой Lernidee Erlebnisreisen и английской Golden Eagle Luxury Trains. Об этом сообщает компания «O'ztemiryo’lyo’lovchi».
«Эти туристические чартерные поезда будут обслуживать туристов из таких стран, как США, Австрия, Малайзия, Швейцария, Германия, Англия, Испания, Франция, Люксембург, Канада, Индонезия, Нидерланды и Ирландия. Один из этих поездов завершил обслуживание туристов в Ташкенте, а другой в настоящее время обслуживает туристов в Самарканде», — говорится в сообщении.
Отметим, на сайте Lernidee Erlebnisreisen предложены несколько маршрутов по Шелковому пути длительностью 14−15 дней, стоимость туров — от 3 тыс. 790 евро. Также говорится, что для пассажиров Orient Silk Road Express подготовлены пять категорий купе в зависимости от уровня комфорта. Туристы могут посетить Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.