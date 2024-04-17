В этом году Узбекистан запустит 14 чартерных поездов для туристов

«Эти туристические чартерные поезда будут обслуживать туристов из таких стран, как США, Австрия, Малайзия, Швейцария, Германия, Англия, Испания, Франция, Люксембург, Канада, Индонезия, Нидерланды и Ирландия. Один из этих поездов завершил обслуживание туристов в Ташкенте, а другой в настоящее время обслуживает туристов в Самарканде», — говорится в сообщении.