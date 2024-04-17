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Названы дома в Калининграде и Черняховске, которые отремонтируют в ближайшие месяцы

Фонд капремонта рассказал о планах на весну.

Фонд капремонта Калининградской области опубликовал список адресов домов, которые будут отремонтированы в ближайшее время. Сообщается, что в Калининграде уже начали ремонтировать здания на ул. Козенкова. Это дома № 10−12, 11−11а, 13−23, 14−18, 20−22 и 25.

Также подрядные организации приступили к ремонту домов по адресам:

Полесск, ул. Театральная, 20;

Черняховск, ул. Победы, 17;

Черняховск, ул. Победы, 15;

Балтийск, ул. Ленина, 11;

Ладушкин, ул. Маяковского, 2;

Ладушкин, ул. Маяковского, 5.

Отмечается, что параллельно ремонтные работы ведут в 22 муниципалитетах региона.

недвижимость