Названы дома в Калининграде и Черняховске, которые отремонтируют в ближайшие месяцы

Фонд капремонта Калининградской области опубликовал список адресов домов, которые будут отремонтированы в ближайшее время. Сообщается, что в Калининграде уже начали ремонтировать здания на ул. Козенкова. Это дома № 10−12, 11−11а, 13−23, 14−18, 20−22 и 25.
Также подрядные организации приступили к ремонту домов по адресам:
Полесск, ул. Театральная, 20;
Черняховск, ул. Победы, 17;
Черняховск, ул. Победы, 15;
Балтийск, ул. Ленина, 11;
Ладушкин, ул. Маяковского, 2;
Ладушкин, ул. Маяковского, 5.
Отмечается, что параллельно ремонтные работы ведут в 22 муниципалитетах региона.