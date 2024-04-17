Названы дома в Калининграде и Черняховске, которые отремонтируют в ближайшие месяцы

Фонд капремонта Калининградской области опубликовал список адресов домов, которые будут отремонтированы в ближайшее время. Сообщается, что в Калининграде уже начали ремонтировать здания на ул. Козенкова. Это дома № 10−12, 11−11а, 13−23, 14−18, 20−22 и 25.