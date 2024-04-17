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В Ташкенте рынок недвижимости просел на 20,7%

Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) проанализировал изменения на рынке недвижимости республики в марте текущего года: сделок купли-продажи жилья стало меньше, активность на столичном рынке аренды снизилась еще сильнее.

Источник: Sputnik / Авенир Дебердеев

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В марте в столице Узбекистана рынок недвижимости просел на 20,7%, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).

«После некоторого повышения активности на рынке недвижимости в феврале месяце, в марте отмечен существенный спад. В столице рынок недвижимости просел на 20,7%. Вторичный рынок подошел к снижению, средняя стоимость за месяц выросла лишь на 0,5%. Активность на столичном рынке аренды сократилась еще сильнее», — говорится в обзоре.

В марте в Узбекистане заключили 17,8 тыс. сделок купли-продажи недвижимого имущества, что на 20% меньше, чем в феврале.

В разрезе регионов наибольший спад активности на рынке недвижимости зафиксирован в Наманганской и Ферганской областях на 27% и 28%, а также в Каракалпакстане — на 26%.

На Ташкент пришлось более 28% рынка недвижимости, количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости в столице в марте составило 5,34 тыс. Это на 20,7% меньше, чем месяцем ранее.

Рынок аренды жилья в Ташкенте

Стоимость аренды жилья продолжает снижаться.

«В марте активность покупателей на столичном рынке аренды жилья сократилась еще сильнее — на 2,2% и составила 8,6 долл. за 1 кв. м.», — сообщается в обзоре.

При этом, все еще высокая стоимость аренды сохраняется в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах: в среднем снять жилье обойдется в $10,6 за кв. м.

Более доступные варианты аренды ($6,7 за кв. м) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах Ташкента.

«При этом, относительно марта прошлого года рынок аренды в Ташкенте сжался на 5,2%. Таким образом, районами где отмечено наиболее стремительное снижение цен стали Яшнабадский на 10,3%, Мирабадский на 10,9% и Яккасарайский на 13,3%», — указано в обзоре.

Вторичный рынок недвижимости

В марте вторичный рынок жилья вырос на 0,5%, против 0,8% в феврале. В годовом выражении цены на вторичку увеличились на 14,1%.

Заметный рост отмечен в Ташкентской — 24,8%, Бухарской — 25,1% и Хорезмской — 20,1% областях.

Рост цен на вторичное жилье в столице также замедлился. Если в марте средние цены на вторичку в Ташкенте выросли на 0,2%, то в феврале рост составлял 1,6% соответственно.

Наиболее высокие темпы роста цен отмечены в Бектемирском — 3,3%, Алмазарском — 1,8% и Сергелийском — 1,8% районах.

В целом, за год вторичный рынок жилья в столице вырос на 14,3%.

недвижимость