В Ташкенте рынок недвижимости просел на 20,7%

ТАШКЕНТ, 17 апр — Sputnik. В марте в столице Узбекистана рынок недвижимости просел на 20,7%, сообщается в регулярном обзоре Центра экономических исследований и реформ (ЦЭИР).
«После некоторого повышения активности на рынке недвижимости в феврале месяце, в марте отмечен существенный спад. В столице рынок недвижимости просел на 20,7%. Вторичный рынок подошел к снижению, средняя стоимость за месяц выросла лишь на 0,5%. Активность на столичном рынке аренды сократилась еще сильнее», — говорится в обзоре.
В марте в Узбекистане заключили 17,8 тыс. сделок купли-продажи недвижимого имущества, что на 20% меньше, чем в феврале.
В разрезе регионов наибольший спад активности на рынке недвижимости зафиксирован в Наманганской и Ферганской областях на 27% и 28%, а также в Каракалпакстане — на 26%.
На Ташкент пришлось более 28% рынка недвижимости, количество заключенных договоров купли-продажи недвижимости в столице в марте составило 5,34 тыс. Это на 20,7% меньше, чем месяцем ранее.
Рынок аренды жилья в Ташкенте
Стоимость аренды жилья продолжает снижаться.
«В марте активность покупателей на столичном рынке аренды жилья сократилась еще сильнее — на 2,2% и составила 8,6 долл. за 1 кв. м.», — сообщается в обзоре.
При этом, все еще высокая стоимость аренды сохраняется в Шайхантахурском, Яккасарайском и Мирабадском районах: в среднем снять жилье обойдется в $10,6 за кв. м.
Более доступные варианты аренды ($6,7 за кв. м) — в Учтепинском, Сергелийском и Бектемирском районах Ташкента.
«При этом, относительно марта прошлого года рынок аренды в Ташкенте сжался на 5,2%. Таким образом, районами где отмечено наиболее стремительное снижение цен стали Яшнабадский на 10,3%, Мирабадский на 10,9% и Яккасарайский на 13,3%», — указано в обзоре.
Вторичный рынок недвижимости
В марте вторичный рынок жилья вырос на 0,5%, против 0,8% в феврале. В годовом выражении цены на вторичку увеличились на 14,1%.
Заметный рост отмечен в Ташкентской — 24,8%, Бухарской — 25,1% и Хорезмской — 20,1% областях.
Рост цен на вторичное жилье в столице также замедлился. Если в марте средние цены на вторичку в Ташкенте выросли на 0,2%, то в феврале рост составлял 1,6% соответственно.
Наиболее высокие темпы роста цен отмечены в Бектемирском — 3,3%, Алмазарском — 1,8% и Сергелийском — 1,8% районах.
В целом, за год вторичный рынок жилья в столице вырос на 14,3%.