В Ташкенте рынок недвижимости просел на 20,7%

«После некоторого повышения активности на рынке недвижимости в феврале месяце, в марте отмечен существенный спад. В столице рынок недвижимости просел на 20,7%. Вторичный рынок подошел к снижению, средняя стоимость за месяц выросла лишь на 0,5%. Активность на столичном рынке аренды сократилась еще сильнее», — говорится в обзоре.