Нефтетрейдер пытается засудить казахстанское СМИ

«В ноябре 2023 года на сайте онлайн-журнала Exclusive.kz, была размещена публикация, а позже видеоролик “Насилие — вещь универсальная”, в котором Атаевой М. С., ее матерью Аймурзаевой П. Е., Патриком О`мара были озвучены обстоятельства дела. При этом, издание предложило озвучить точку зрения Эльдара Атаева на своих страницах. В ответ юристы нефтетрейдера прислали в редакцию досудебную претензию, в которой предложили удалить эти публикации», — сказано в сообщении.