Нефтетрейдер пытается засудить казахстанское СМИ

«Бизнесмен Эльдар Атаев подал иск о защите чести, достоинства, деловой репутации, опровержении распространенных сведений и компенсации морального вреда на ТОО “Издательский дом “Эксклюзив”, бывшую супругу Меруерт Атаеву, ее мать Патиму Аймурзаеву, а также иностранного инвестора Патрика О`мара”, — говорится в сообщении в среду.
Как отмечается, с декабря 2022 года после развода у Атаевых шли судебные тяжбы по разделу имущества.
«В ноябре 2023 года на сайте онлайн-журнала Exclusive.kz, была размещена публикация, а позже видеоролик “Насилие — вещь универсальная”, в котором Атаевой М. С., ее матерью Аймурзаевой П. Е., Патриком О`мара были озвучены обстоятельства дела. При этом, издание предложило озвучить точку зрения Эльдара Атаева на своих страницах. В ответ юристы нефтетрейдера прислали в редакцию досудебную претензию, в которой предложили удалить эти публикации», — сказано в сообщении.