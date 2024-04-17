На осушенном дне Аральского моря начнут развивать пчеловодство

«Президент поставил задачу в этом году создать на осушенном дне Аральского моря 100 тысяч гектаров лесных насаждений. Мы посадили уже 156 тысяч гектаров. Часть из них было создано посевом семян с помощью авиации. Также в весеннем сезоне этого года проводим посадку саженцев. В этих целях мы также планируем создать Международный центр по выращиванию сеянцев и кормовых растений», — рассказал заведующий лабораторией НИИ лесного хозяйства, доктор наук Зиновий Новицкий.