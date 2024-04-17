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На осушенном дне Аральского моря начнут развивать пчеловодство

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. С одного гектара цветущего тамарикса можно получить 50 килограмм меда. В этом году на высушенном дне Арала начнется его заготовка, передает корреспондент Podrobno.uz.

Об обустройстве высушенного дна Аральского моря говорили 17 апреля на открытии международной конференции, посвященной региону Приаралья. Она проходит в рамках Недели туризма в Нукусе.

«Президент поставил задачу в этом году создать на осушенном дне Аральского моря 100 тысяч гектаров лесных насаждений. Мы посадили уже 156 тысяч гектаров. Часть из них было создано посевом семян с помощью авиации. Также в весеннем сезоне этого года проводим посадку саженцев. В этих целях мы также планируем создать Международный центр по выращиванию сеянцев и кормовых растений», — рассказал заведующий лабораторией НИИ лесного хозяйства, доктор наук Зиновий Новицкий.

Кроме того, в Каракалпакстане развивается новое направление — пчеловодство. По словам Новицкого, уже на высушенном дне появилось более двух тысяч гектаров насаждений из тамарикса.

«С одного гектара цветущего тамарикса можно заготовить 50 килограмм меда. Начиная с этого года на осушенном дне Аральского моря мы будем развивать пчеловодство», — рассказал ученый.

экономика