На осушенном дне Аральского моря начнут развивать пчеловодство

Об обустройстве высушенного дна Аральского моря говорили 17 апреля на открытии международной конференции, посвященной региону Приаралья. Она проходит в рамках Недели туризма в Нукусе.
«Президент поставил задачу в этом году создать на осушенном дне Аральского моря 100 тысяч гектаров лесных насаждений. Мы посадили уже 156 тысяч гектаров. Часть из них было создано посевом семян с помощью авиации. Также в весеннем сезоне этого года проводим посадку саженцев. В этих целях мы также планируем создать Международный центр по выращиванию сеянцев и кормовых растений», — рассказал заведующий лабораторией НИИ лесного хозяйства, доктор наук Зиновий Новицкий.
Кроме того, в Каракалпакстане развивается новое направление — пчеловодство. По словам Новицкого, уже на высушенном дне появилось более двух тысяч гектаров насаждений из тамарикса.
«С одного гектара цветущего тамарикса можно заготовить 50 килограмм меда. Начиная с этого года на осушенном дне Аральского моря мы будем развивать пчеловодство», — рассказал ученый.