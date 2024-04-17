Управляющая компания завышала плату за электроэнергию в Самарской области

Суд обязал УК в течение 1 месяца сделать перерасчет стоимости за период с июля 2023 года по апрель 2024-го и использовать в дальнейшем показания общедомового прибора учета. Отмечается, что средний размер перерасчета каждому потребителю составит от 4 до 5,3 тысяч рублей.