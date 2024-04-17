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Управляющая компания завышала плату за электроэнергию в Самарской области

В Самарской области управляющую компания обязали сделать перерасчет стоимости за электроэнергию.

Источник: Комсомольская правда

В городе Сызрань Самарской области суд обязал управляющую компанию сделать перерасчет платы за электроэнергию, которую необоснованно начислили жильцам многоквартирного дома по улице Карбышева, 1.

— Несмотря на наличие общедомового прибора учета потребленной электроэнергии стоимость и объемы коммунальных услуг формировались необоснованно в нормативном порядке. Норматив тоже был определен неверно, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

Проверку формирования стоимости и объемов коммунальных услуг электроснабжения провели после многочисленных обращений жильцов. В результате надзорный орган направил в суд иск, чтобы принудить управляющую компанию перерассчитать плату за коммунальную услугу в доме.

Суд обязал УК в течение 1 месяца сделать перерасчет стоимости за период с июля 2023 года по апрель 2024-го и использовать в дальнейшем показания общедомового прибора учета. Отмечается, что средний размер перерасчета каждому потребителю составит от 4 до 5,3 тысяч рублей.

ЖКХ