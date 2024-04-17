Belavia временно сменила аэропорт для рейсов из Дубая в Минск

В свою очередь МИД Беларуси напомнил, куда обращаться гражданам нашей страны, если они оказались в экстренной ситуации в Дубае. Телефон генконсульства: +971 50 661 3093 (доступен WhatsApp). В ведомстве рекомендуют также внимательно следить за информацией местных властей и следовать указаниям компетентных служб.