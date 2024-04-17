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Belavia временно сменила аэропорт для рейсов из Дубая в Минск

В среду, 17 апреля, вечерний рейс из Дубая в Минск отправится из аэропорта Рас-Эль-Хайма. Об этом предупредила пресс-служба авиаперевозчика. ﻿

Для пассажиров, которые планируют лететь в Минск, запланирован трансфер из аэропорта Дубая в аэропорт Рас-Эль-Хайма.

В авиакомпании уже рассказывали, что из-за ливней в Дубае утренний рейс Belavia 17 апреля приземлился в ОАЭ на запасном аэродроме — в эмирате Фуджейра, в 100 километрах от пункта назначения.

Ранее стало известно, что вечерний рейс FlyDubai в Минск и обратно 17 апреля отменен из-за непогоды.

Накануне в ОАЭ выпало самое большое количество осадков за последние 75 лет, парализовав работу многих служб, в том числе местного аэропорта.

В свою очередь МИД Беларуси напомнил, куда обращаться гражданам нашей страны, если они оказались в экстренной ситуации в Дубае. Телефон генконсульства: +971 50 661 3093 (доступен WhatsApp). В ведомстве рекомендуют также внимательно следить за информацией местных властей и следовать указаниям компетентных служб.