Спрос на грузоперевозки из Беларуси в Польшу существенно вырос

Спрос на перевозки из Казахстана в Беларусь вырос в первом квартале на 139% (по сравнению с январем-мартом 2024-го), из Турции — на 56%. Эти цифры обусловлены тем, что через Казахстан проходит много транзитных маршрутов из других стран, например, из Китая.