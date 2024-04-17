Спрос на грузоперевозки из Беларуси в Польшу существенно вырос

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Спрос на импортные перевозки в Беларуси в первом квартале 2024 года вырос в два раза, такие данные приводит международная «Биржа грузоперевозок ATI.SU».
В январе-марте число заявок на импортные перевозки увеличилось на 99% — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены при этом выросли на 7%.
Тенденцию по-прежнему определяет Россия: спрос на перевозки по этому направлению — от нашего восточного соседа в Беларусь — вырос на 100%, а цены — на 8%.
Но, по мнению специалистов, эта мера со стороны Вильнюса не сильно отразилась на грузоперевозках. Наоборот: в какой-то мере она помогла нарастить объемы по маршруту Россия-Беларусь.
«Логистические маршруты перестраиваются из-за сложностей с поставками через границу с ЕС, часть новых грузов может ехать в Беларусь, например, морем через Ленинградскую область».
Казахстан и Турция
Спрос на перевозки из Казахстана в Беларусь вырос в первом квартале на 139% (по сравнению с январем-мартом 2024-го), из Турции — на 56%. Эти цифры обусловлены тем, что через Казахстан проходит много транзитных маршрутов из других стран, например, из Китая.
Турция же еще в прошлом году стала одним из основных торгово-экономических партнеров Минска, грузопоток из этой страны продолжает увеличиваться.
«С помощью этих стран компенсируется потеря европейских грузов», — отметила Солдатенко. Восточный экспресс.
Что касается экспортных перевозок, то их рост по сравнению с импортными в первом квартале 2024-го несущественный — 20%. Однако цены здесь подросли более существенно, чем в импорте, на 26%.
Тенденции в экспорте также задает Россия: в том направлении число заявок выросло на 18%, а ставки на 25%. Хорошие цифры показали Узбекистан и Казахстан — 34% и 40% соответственно. Грузия и Армения продемонстрировали снижение.
«Неожиданная» Польша
Биржа отмечает: весьма неожиданно вырос спрос на перевозки с Польшей. По сравнению с январем-мартом 2023-го, в первом квартале 2024-го количество заявок на грузоперевозки из Польши в Беларусь увеличилось на 55%. Рост цен более чем существенный — 62%.
В обратном направлении — из Беларуси в Польшу — спрос вырос на целых 343%. Ставки подросли на 42%.
«Возможно, так внушительно динамика выглядит на фоне резкого падения перевозок с Польшей в 2022—2023 годах. Но, судя по всему, мы уже можем говорить о попытках снова наладить поставки с этой страной», — поясняют в белорусском представительстве международной биржи грузоперевозок.