Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Молдовы смогут отправлять посылки, письма и чеки своим близким, живущим в России: Почтовая связь между странами возобновляется

В почтовых отделениях будут принимать письма, открытки, почтовые карточки, чеки, EMS-отправления, небольшие и крупногабаритные посылки.

«Почта Молдовы» возобновила отправку EMS и посылок в Россию.

С 15 апреля возобновилась отправка EMS-отправлений и посылок в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в ГП «Почта Молдовы».

— Важно! В почтовых отделениях будут принимать письма, открытки, почтовые карточки, чеки, EMS-отправления, небольшие и крупногабаритные посылки, — отметили в госпредприятии.

С более подробной информацией можно ознакомиться, позвонив по номеру 022 270−044 или написав на info@posta.md.

НАША СПРАВКА

Express Mail Service, аббр. EMS — международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом.

Источник: t.me/aifmd.