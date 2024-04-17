Жители Молдовы смогут отправлять посылки, письма и чеки своим близким, живущим в России: Почтовая связь между странами возобновляется

«Почта Молдовы» возобновила отправку EMS и посылок в Россию.
С 15 апреля возобновилась отправка EMS-отправлений и посылок в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в ГП «Почта Молдовы».
— Важно! В почтовых отделениях будут принимать письма, открытки, почтовые карточки, чеки, EMS-отправления, небольшие и крупногабаритные посылки, — отметили в госпредприятии.
С более подробной информацией можно ознакомиться, позвонив по номеру 022 270−044 или написав на info@posta.md.
НАША СПРАВКА
Express Mail Service, аббр. EMS — международный сервис экспресс-доставки почтовой корреспонденции, скорость доставки которой оплачивается самим клиентом.
Источник: t.me/aifmd.