Минское метро изменит график работы в предстоящую субботу

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Поезда минского метро в субботу, 20 апреля, будут ходить по расписанию рабочего дня, сообщили в пресс-службе столичной подземки.
Причиной для таких изменений в графике стало проведение республиканского субботника.
«20 апреля 2024 года, в день республиканского субботника, движение электропоездов Минского метрополитена будет организовано по графику рабочей субботы», — сказано в сообщении.
Согласно этой информации, интервал движения поездов красной и синей веток в утренние часы пик — утром с 7:00 до 9:00 — составит три минуты. В течение дня с 9:00 и до 17:00 интервал будет составлять порядка 5−6 минут.
При этом третья линия минского метро будет работать по графику выходного дня, отметили в столичной подземке.