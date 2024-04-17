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Минское метро изменит график работы в предстоящую субботу

Поезда, которые движутся по зеленой ветке столичного метро, продолжат работу в режиме выходного дня, но на красной и синей ветках ожидаются изменения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 17 апр — Sputnik. Поезда минского метро в субботу, 20 апреля, будут ходить по расписанию рабочего дня, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Причиной для таких изменений в графике стало проведение республиканского субботника.

«20 апреля 2024 года, в день республиканского субботника, движение электропоездов Минского метрополитена будет организовано по графику рабочей субботы», — сказано в сообщении.

Согласно этой информации, интервал движения поездов красной и синей веток в утренние часы пик — утром с 7:00 до 9:00 — составит три минуты. В течение дня с 9:00 и до 17:00 интервал будет составлять порядка 5−6 минут.

При этом третья линия минского метро будет работать по графику выходного дня, отметили в столичной подземке.

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