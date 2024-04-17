Air Astana отменила два рейса в Дубай

АЛМАТЫ, 17 апр — Sputnik. Рейсы КС897 и КС898 авиакомпании Air Astana запланированные на 17 апреля по маршруту Алматы-Дубай-Алматы, отменяются.
Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании, объяснив, что аэропорт в Дубае закрыт из-за сильного ливня.
«Пассажиры могут перебронировать билеты на альтернативные даты или оформить возврат по месту приобретения», — говорится в сообщении.
Рейс КС205 от 17 апреля по маршруту Астана-Дубай был перенаправлен в аэродром города Фуджейра также в связи с закрытием аэропорта в пункте назначения.
Ожидаемое время вылета в Дубай 18 апреля в 08:20 по местному времени. Обратный рейс КС206 по направлению Дубай-Астана переносится на 18 апреля 10:00 местного времени.
«В случае дальнейших изменений в расписании полетов в Дубай, авиакомпания проинформирует дополнительно. Просьба проверять статус рейса на сайте авиакомпании перед выездом в аэропорт».