На 13% снизился внешнеторговый оборот Приднестровья за первый квартал 2024-го

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр — Sputnik. По итогам первого квартала 2024 года экспорт в приднестровском регионе снизился на 8%, импорт (без учета энергетики) — на 13%. Всего же внешнеторговый оборот в Приднестровье упал на 13%.
Как отмечают в приднестровской таможне, почти вполовину снизились продажи за рубеж у предприятий машиностроительной отрасли. Хуже всего обстановка на заводах «Электромаш» (производит электродвигатели и генераторы) и «Молдавкабель» (изолированные провода).
По импорту больше всего просели показатели по следующим группам товаров:
текстильные материалы (на 56% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года);
продукция химпрома (на 37% меньше);
продовольственные товары и сырье (на 18% меньше);
топливно-энергетическая продукция (на 18% меньше);
металлы и изделия из них (минус 7%).