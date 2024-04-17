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На 13% снизился внешнеторговый оборот Приднестровья за первый квартал 2024-го

Таможенная служба Приднестровья подвела итоги за первый квартал 2024 года.

Источник: РИА "Новости"

ТИРАСПОЛЬ, 17 апр — Sputnik. По итогам первого квартала 2024 года экспорт в приднестровском регионе снизился на 8%, импорт (без учета энергетики) — на 13%. Всего же внешнеторговый оборот в Приднестровье упал на 13%.

Как отмечают в приднестровской таможне, почти вполовину снизились продажи за рубеж у предприятий машиностроительной отрасли. Хуже всего обстановка на заводах «Электромаш» (производит электродвигатели и генераторы) и «Молдавкабель» (изолированные провода).

По импорту больше всего просели показатели по следующим группам товаров:

текстильные материалы (на 56% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года);

продукция химпрома (на 37% меньше);

продовольственные товары и сырье (на 18% меньше);

топливно-энергетическая продукция (на 18% меньше);

металлы и изделия из них (минус 7%).

экономика