Ограниченная грузоподъемность

Директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона Дмитрий Гнатюк напомнил, что в регионе реализуется крупнейшая госпрограмма на 8,7 млрд руб. по замене лифтового оборудования по контракту с АО «Щербинский лифтостроительный завод». По словам Дмитрия Гнатюка, в 2015—2022 годах заменили 2,4 тыс. лифтов в 784 домах за 4,7 млрд руб. В 2023 году новые лифты установили в 862 домах за 3,2 млрд руб. В 2024 году поменяют 1,2 тыс. лифтов, в 2025-м — 2,4 тыс. лифтов. Работы оплатят в рассрочку до 2030 года.
По данным минстроя Нижегородской области, в крупнейшую региональную программу в общей сложности включено 10,6 тыс. лифтов, из которых 6,5 тыс. расположены в многоквартирных домах, которые платят взносы на счета регионального Фонда капремонта. Еще 3,5 тыс. лифтов находятся в домах, которые переводят плату за капремонт на спецсчета. Судя по отчетности регионального оператора, в 2023 году взносы на счета областного фонда платили 19,6 тыс. многоквартирных домов, или 83,6% от общего числа МКД. Еще 256 домов (1,09%) использовали спецсчет Фонда МКД. На спецсчета управляющих компаний вносили деньги 1,4 тыс. многоквартирных домов (6,13%), на спецчета ТСЖ и ЖСК — 1,7 тыс. домов (7,22%). Оставшиеся 457 домов, или 1,9%, не выбрали способ оплаты.
Из отчета Дмитрия Гнатюка о деятельности фонда в 2023 году выяснилось, что госпрограмма замены лифтов за счет областного бюджета не распространяется на дома со спецсчетами капремонта. Депутат Татьяна Гриневич поинтересовалась у докладчика и министра энергетики Михаила Морозова, не понуждают ли тем самым власти собственников многоквартирных домов перевести выплаты в областной фонд, чтобы им заменили лифты:
«Мы изначально дали людям право определиться, где они могут копить средства на капремонт. А сейчас у нас применяется выборочный механизм: если деньги в “общем котле”, лифт бесплатно меняют. А если вы деньги генерируете на своем счете — извините, копите сами», — указала депутат Гриневич и поинтересовалась, планирует ли правительство помочь таким МКД с заменой лифтов.
Министр Михаил Морозов парировал, что власти таким образом не понуждают переводить средства на счета Фонда МКД.
«Собственники вправе определиться, где копить средства на будущий капремонт. Есть право субъекта РФ перед гражданами, которые платят региональному оператору и помогают ремонтировать дома, в том числе менять лифты».
Дмитрий Гнатюк добавил, что собственники МКД со спецсчетами могут рассчитывать на льготное финансирование замены лифтов: если они внесут 50% от стоимости лифта, то работу будут оплачивать с помощью беспроцентной рассрочки. Однако желающих заменить лифты в кредит пока не нашлось.
Чиновников поддержал вице-спикер заксобрания Дмитрий Краснов. Депутат подчеркнул, что власти не брали на себя обязательства финансировать дома, собственники которых решили копить деньги вне Фонда МКД.
«Льготное предложение по замене лифтов сегодня правильно и разумно. А если лифт упадет, это будет ответственность должностного лица, которое отвечает за состояние хозяйства в этих МКД. Если люди хотят делать самостоятельно, пусть делают самостоятельно и сами отвечают», — уверен господин Краснов.
Депутат Евгений Бабаев отметил, что власти неравномерно распределяют средства, которые платят собственники МКД: «Собрали со всех, а лифты купим и понесем бюджетные затраты только на определенных граждан».
Депутаты предложили правительству подумать, как можно поддержать собственников МКД со спецсчетами, но министр Морозов ответил, что отдельной программы по замене лифтов для них пока не планируется.