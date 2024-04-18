Ограниченная грузоподъемность

По данным минстроя Нижегородской области, в крупнейшую региональную программу в общей сложности включено 10,6 тыс. лифтов, из которых 6,5 тыс. расположены в многоквартирных домах, которые платят взносы на счета регионального Фонда капремонта. Еще 3,5 тыс. лифтов находятся в домах, которые переводят плату за капремонт на спецсчета. Судя по отчетности регионального оператора, в 2023 году взносы на счета областного фонда платили 19,6 тыс. многоквартирных домов, или 83,6% от общего числа МКД. Еще 256 домов (1,09%) использовали спецсчет Фонда МКД. На спецсчета управляющих компаний вносили деньги 1,4 тыс. многоквартирных домов (6,13%), на спецчета ТСЖ и ЖСК — 1,7 тыс. домов (7,22%). Оставшиеся 457 домов, или 1,9%, не выбрали способ оплаты.