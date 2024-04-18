РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации

РЖД вместе с Минтрансом России работают над проектом оплаты проезда через геолокацию. Эта технология испытывалась на маршрутах городского общественного транспорта, а сейчас тестируется в пригородном сообщении в Татарстане на маршруте между аэропортом Габдуллы Тукая и железнодорожным вокзалом Казани.
«Могу сказать, что мы активно общаемся с регионами и уже видим заинтересованность других субъектов в технологии оплаты по геолокации. Естественно, мы эту технологию будем интегрировать в наши электронные каналы взаимодействия с клиентами», — сообщил Чаркин.
Когда именно такая технология может появиться в регионах, он называть не стал.
«Я думаю, что не в этом году. Это инновационная технология для нас. Мы должны обеспечить 100% работоспособность, надежность и удобство для клиентов», — ответил Чаркин.
Технология оплаты по геолокации работает следующим образом. Пользователь устанавливает приложение «ПроТранспорт +» и подтверждает начало поездки, Мобильное приложение «замораживает» стоимость на банковской карте и формирует QR-код для дальнейшего прохода и проверки в пути следования. После подтверждения окончания поездки, когда пассажир уходит с конкретной станции, с карты списывается фактическая стоимость проезда. Формируется электронный билет и электронный чек.