РЖД заявили об интересе регионов в оплате в электричках по геолокации

«Могу сказать, что мы активно общаемся с регионами и уже видим заинтересованность других субъектов в технологии оплаты по геолокации. Естественно, мы эту технологию будем интегрировать в наши электронные каналы взаимодействия с клиентами», — сообщил Чаркин.