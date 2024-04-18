В Новосибирской области инвестсовет одобрил четыре проекта на 3,8 млрд

ООО «Московское» хочет построить завод по сушке и гранулированию люцерны в Каргатском районе. После этих процедур корма можно перевозить на большие расстояния и долго хранить. В год планируют делать более 22 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. Появятся 74 рабочих места.