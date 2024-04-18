В Новосибирской области инвестсовет одобрил четыре проекта на 3,8 млрд

Совет по инвестициям Новосибирской области поддержал четыре проекта в регионе. Общий объем инвестиций превысит 3,8 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства НСО.
В Новосибирском районе компания «Армада — Парк» планирует создать комплекс складов с гофрокартонажным сырьем. Здесь будет терминал общей площадью 10 тысяч кв.м. с погрузочной зоной, зоной приемки, местами для долгосрочного и временного хранения, ж/д и автомобильными путями. Комплекс будет размещен в рамках регионального распределительного центра. Инвестиции в проект составят 800 млн рублей.
Территорию Доволенского санатория хотят расширить. После обновления здесь будет до 350 мест для отдыхающих. В проект нужно инвестировать 350 млн рублей. На курорте появятся 20 новых рабочих мест.
ООО «Московское» хочет построить завод по сушке и гранулированию люцерны в Каргатском районе. После этих процедур корма можно перевозить на большие расстояния и долго хранить. В год планируют делать более 22 тысяч тонн. Объем инвестиций в проект составит 2,2 млрд рублей. Появятся 74 рабочих места.
Также завод по изготовлению инновационного оборудования могут открыть в Новосибирском районе. Его планирует реализовать ООО ЗПА «Рекорд». В качестве инвестиций нужно 500 млн рублей, будет создано 100 новых рабочих мест.
Напомним, первую очередь завода по выпуску снэков запустили под Новосибирском.