В 2024 году в Пермском крае планируют ликвидировать 11 крупных свалок

«Самые крупные “дикие свалки” из тех, что планируется вычистить, находятся в деревне Семёново (Очерский округ), в урочище “Черновской выгон — Токарево” (Большесосновский округ), в селе Фоки (Чайковский округ), в 2 км западнее села Калинино (Кунгурский округ), в поселке Вая (Красновишерского округ), в деревнях Ерши и Шумиха (Нытвенский округ)», — сообщили в краевом МинЖКХ.