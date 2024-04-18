В 2024 году в Пермском крае планируют ликвидировать 11 крупных свалок

Власти Пермского края планируют в 2024 году ликвидировать 11 крупных свалок в восьми населённых пунктах, рассказали в администрации губернатора Прикамья.
На устранение мест скопления мусора из краевого бюджета направят 50 млн рублей. Заявки на участие в краевой программе подавали сами муниципалитеты, пояснили в краевом правительстве.
«Самые крупные “дикие свалки” из тех, что планируется вычистить, находятся в деревне Семёново (Очерский округ), в урочище “Черновской выгон — Токарево” (Большесосновский округ), в селе Фоки (Чайковский округ), в 2 км западнее села Калинино (Кунгурский округ), в поселке Вая (Красновишерского округ), в деревнях Ерши и Шумиха (Нытвенский округ)», — сообщили в краевом МинЖКХ.
По словам губернатора Дмитрия Махонина, на участках не только соберут завалы мусора, но и восстановят разрушенную почву.