Трещина сверху до низу. В жилом доме Минусинска могут обрушиться лоджии

«С каждым годом отслоение лоджий от основного тела многоквартирного дома все сильнее и сильнее. Поэтому риск обрушения велик. Кроме того, может обвалиться не только вся лоджия, возможно и повреждение самой стены, которая тоже может упасть. Администрация города ввела на МКД режим “повышенной готовности”, а не “чрезвычайной ситуации”, но при этом с 3 августа 2023 года никаких мер принято не было. У меня нет информации, что исполнительная власть Минусинска обращалась в правительство с просьбой выделить средства для решения данной проблемы», — отметил эксперт.