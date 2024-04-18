Трещина сверху до низу. В жилом доме Минусинска могут обрушиться лоджии

«Опасно! Разрушение балконов». Красные таблички с предупреждающей надписью размещены с трёх сторон деревянного забора, окружающего торец пятиэтажки в Минусинске Красноярского края на ул. Мира, 26. С крыши и до первого этажа здания между лоджиями и несущей стеной проходит глубокая трещина. Жители опасаются, что балконы в одночасье могут обрушиться. Корреспондент krsk.aif.ru разбирался в ситуации.
Болтаются в воздухе
«Мы уже на низком старте, чтобы переехать из этого дома. Живём на пятом этаже, где самый пик расхождения балкона и стены. В подъезде тоже видны трещины. У меня маленький ребёнок, ему 2 года 8 месяцев. Очень страшно, что всё это обвалится. На балкон уже не выходим», — говорит жительница дома Ольга.
Построенное в 1995 году здание состоит из двух корпусов: трёхэтажного и пятиэтажного, соединённых между собой. Последний и представляет реальную опасность. От крыши до первого этажа между лоджиями и несущей торцевой стеной в месте их соединения зияет глубокая трещина.
Любовь Николаевна с мужем купили здесь квартиру в 2000 году. Рассказывает, дом изначально построили неправильно, здание долго стояло недостроенным и постепенно разрушалось. Потом нашёлся предприниматель, который выкупил долгострой, закончил его строительство и продал готовые квартиры.
«Позарились, что дом кирпичный, хотя знали: строили его приезжие и доделали кое-как. Когда появилась трещина, предыдущая УК “Свет” пыталась укрепить лоджии: поставили какие-то металлические штанги, но это не помогло. Сложены балконы в один кирпич, их словно прилепили к стене, и они в воздухе болтаются», — говорит жительница Минусинска.
Реконструкция за свой счёт
По словам директора управляющей компании «Ника» Татьяны Тютюнниковой, организация взяла на обслуживание этот дом в 2020 году. Тогда трещина была не такой большой и шла с пятого до четвёртого этажа, но в УК понимали: ситуация может усугубиться.
Три года писали обращения во все инстанции.
«В Минстрое нам отказали, так как это не входит в полномочия ведомства. Лоджии не попадают и под программу капремонта, нужно проводить их реконструкцию, причём за счёт собственников жилья. В минусинской администрации посоветовали решить вопрос о сборе средств на эти цели на собрании жильцов», — делится Татьяна Тютюнникова.
На проект и экспертизу здания требовалось 200 тыс. рублей, владельцы квартир посчитали, что эта сумма для них неподъёмная.
Понимая риски и последствия, к которым может привести расширение трещины, специалисты УК установили специальные маячки, которые фиксировали динамику её увеличения.
«В течение трёх лет она оставалась в прежних параметрах. Но в начале прошлого года между пятым и четвёртым этажами стала больше, спустилась до третьего. Уклон трещины тогда составлял более 2%. Вызвали на место комиссию, в которую вошли представители минусинской администрации, Стройнадзора, управления архитектуры. В их присутствии составили акт, что существует угроза обрушения. Просили, чтобы ввели режим ЧС», — рассказывает директор УК «Ника».
Охватила паника
В январе текущего года уклон разрыва между лоджиями и несущей стеной увеличился до 4%, его размер на уровне третьего этажа составил 10 см, трещина уже дошла до первого этажа.
«Признаюсь, запаниковала, снова написала во все инстанции, в том числе в краевое управление МЧС, прокуратуру Минусинска и края, депутату Заксобрания Владиславу Зырянову. У меня нет другого выхода, боюсь, что несущая стена вместе с балконами обрушится и погребёт под собой ещё и частный деревянный дом, который расположен рядом», — говорит Татьяна Тютюнникова.
По её словам, усугубить ситуацию может ещё и то, что на расстоянии 6−7 метров от лоджий пролегает русло реки Минусинка, где уже сейчас образовался провал метр на полтора.
Как расссказал корреспонденту krsk.aif.ru руководитель территориального подразделения по южной группе районов Службы строительного надзора и жилищного контроля Юрий Кохан, на основании инструментального обследования технического состояния МКД, сделан вывод о наличии аварийной ситуации.
«С каждым годом отслоение лоджий от основного тела многоквартирного дома все сильнее и сильнее. Поэтому риск обрушения велик. Кроме того, может обвалиться не только вся лоджия, возможно и повреждение самой стены, которая тоже может упасть. Администрация города ввела на МКД режим “повышенной готовности”, а не “чрезвычайной ситуации”, но при этом с 3 августа 2023 года никаких мер принято не было. У меня нет информации, что исполнительная власть Минусинска обращалась в правительство с просьбой выделить средства для решения данной проблемы», — отметил эксперт.
Поскольку городская администрация не признала дом аварийным и не приняла никаких мер по предотвращению ЧС, Минусинская межрайонная прокуратура направила в суд иск. В нём надзорный орган потребовал принять такие меры незамедлительно. Суд, заседание которого состоялось на прошлой неделе, удовлетворил иск ведомства.